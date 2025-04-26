Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ускюдар
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Ускюдаре, Турция

однокомнатные
10
двухкомнатные
41
трехкомнатные
37
четырехкомнатные
40
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция Предлагаются…
$633,040
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 361 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Тур…
$3,48 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция Резиденция ра…
$652,307
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 15
Апартаменты с просторными балконами и террасами, с видом на море, город, парк и лес, Стамбул…
$810,919
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция …
$1,72 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе …
$335,612
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Резиденция премиум класса в центре Стамбула, Турция Резиденция располагает крытым бассейном…
$1,02 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
$1,33 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаются п…
$398,719
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 7
Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция Новый жилой ком…
$1,72 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти