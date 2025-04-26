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Квартиры с гаражом в Ускюдаре, Турция

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2 объекта найдено
Кондо 5 комнат в Ускюдар, Турция
Кондо 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60 млн
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Квартира 7 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 495 м²
Этаж 5/10
Apartment For Sale in Istanbul Uskudar Luxurious Finishes , Five Bedrooms and 2 Living rooms…
$3,00 млн
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