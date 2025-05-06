Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ургюп
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Ургюпе, Турция

квартиры
43
44 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в экологически чи…
$102,374
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Для аренды Что вы получаете: Проект премиум сегмента, расположенный на берегу горной реки, …
$110,163
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Современные апартаменты с различными планировками. О строительстве: Стро…
$121,291
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в районе Демирташ, Алания. …
$99,036
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 7/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект жилого комплекса в…
$267,063
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Уютный жилой комплекс с апартаментами в центре…
$131,306
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Bahceli Koyu, Турция
Квартира 1 спальня
Bahceli Koyu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Роскошные апартаменты с видом на горы и море в Бахчели, Гирне, Северный Кипр Расположенные …
$130,981
Оставить заявку
Квартира в Demirtas Koyu, Турция
Квартира
Demirtas Koyu, Турция
Площадь 46 м²
Обзор проекта: * Расположение: * Расстояние до моря: 750 м * Расстояние до центра Махмутлар…
$121,551
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе класса люкс в районе Д…
$104,599
Оставить заявку
Квартира в Demirtas Koyu, Турция
Квартира
Demirtas Koyu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
О местоположении: * Море: 750 метров * Центр Махмутлара: 6 км * Центр Алании: 15 км * Аэроп…
$121,551
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект с инфраструктурой …
$104,599
Оставить заявку
Квартира в Demirtas Koyu, Турция
Квартира
Demirtas Koyu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы здесь с этим исключительным проектом, начатым в мае 2023 года в Демирташе, самом популярн…
$115,264
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты различной планировки и коммерческа…
$120,178
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Новый жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь и комфорт в самом же…
$120,178
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$137,426
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс в тихом районе Демирташ. О строительстве: Сдача комплекса …
$166,914
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Эко комплекс с фруктовым садом в районе Демирташ. О строительстве: Строит…
$129,748
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в шикарном комплексе в район…
$204,748
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$111,276
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Новый комплекс в центре района Демирташ, Алания. О строительстве: Начало …
$111,276
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/12
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект в районе Демирташ. О ст…
$100,148
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в пешей доступно…
$121,291
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Demirtas Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс из 5 вилл 5+1 и 6+1 в уютном рай…
$968,102
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/12
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в районе Демирташ, Алания. …
$111,276
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в районе Демирташ, Алания. …
$103,487
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Шикарный комплекс с инфраструктурой 5* в центр…
$116,840
Оставить заявку
Квартира в Demirtas Koyu, Турция
Квартира
Demirtas Koyu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Расположенный среди безмятежных пейзажей Демирташа, этот дальновидный жилой комплекс предста…
$109,762
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты с видом на море и горы в закрытом …
$123,516
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе класса люкс в районе Д…
$94,585
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Demirtas Koyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas Koyu, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты вблизи моря в районе Демирта…
$277,077
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ургюпе, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти