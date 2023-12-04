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Дуплексы в Ueniversiteler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Этаж 1/4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€714,000
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Параметры недвижимости в Ueniversiteler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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