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Магазины в Ueniversiteler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€953,000
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