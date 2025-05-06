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Дома с гаражом в Умрании, Турция

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Умрание, Турция
Дом 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
$654,108
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Дом 5 комнат в Умрание, Турция
Дом 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
$1,03 млн
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