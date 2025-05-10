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Дуплексы с видом на море в Умрании, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Умрание, Турция
Дуплекс 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 422 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$1,69 млн
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