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Квартиры с террасой в Умрании, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 38
Современная комфортабельная резиденция с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турци…
$410,313
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Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс в окружении парка, рядом с Международным финансовым центром, Стамбул, Турция …
$853,033
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 34
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
$434,556
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 43
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
$626,874
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Квартира 1 комната в Умрание, Турция
Квартира 1 комната
Умрание, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
$235,285
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