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Квартиры с бассейном в Умрании, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартира с тремя спальнями на 3-ем этаже, площадбю 174 м2. Проект расположенный на площад…
$495,000
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