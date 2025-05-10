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Квартиры с видом на море в Умрании, Турция

однокомнатные
23
двухкомнатные
31
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
14
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$492,741
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Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$447,845
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 34
Инвестиционные квартиры рядом со станцией метро в Умрание, Стамбул Квартиры расположены в ра…
$333,358
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