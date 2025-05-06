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Квартиры с видом на горы в Умрании, Турция

однокомнатные
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трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Умрание, Турция
Квартира 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
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