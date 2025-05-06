Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Умрание
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Умрании, Турция

однокомнатные
23
двухкомнатные
31
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 43
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
$626,874
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти