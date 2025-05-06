Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Умрание
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Умрании, Турция

однокомнатные
23
двухкомнатные
31
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Умрание, Турция
Квартира 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 5/10
4 Bedroom Apartment For sale in Istanbul near Metro Station in new project with a unique cha…
$961,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 4 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 9/15
✨LOCATION, QUALITY, LUXURY LIFESTYLE & INVESTMENT OPPORTUNITY✨ ABOUT PROJECT - One of …
$840,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 15
✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨ О ПРОЕКТЕ - Един…
$400,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Умрание, Турция
Квартира 4 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 10/15
4 Bedrooms Apartment For Sale in a Luxurious Residential Complex in in Istanbul Çekmeköy nea…
$865,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Умрание, Турция
Квартира 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 3 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/15
✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨ О ПРОЕКТЕ - Един…
$580,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Умрание, Турция
Квартира 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 15
✨LOCATION, QUALITY, LUXURY LIFESTYLE & INVESTMENT OPPORTUNITY✨ ABOUT PROJECT - One of …
$1,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти