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Дома в Uecevler Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Uecevler Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 1/4
Просторная Вилла в Уникальном Месте в Бурсе, Нилюфер. Сдвоенная вилла с 4 спальнями располож…
€210,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Uecevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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