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Дуплексы с видом на горы в Uecevler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€199,000

Параметры недвижимости в Uecevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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