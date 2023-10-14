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Жильё с видом на горы в Тузла, Турция

1 объект найдено
Квартира 5 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом в Тузла, Турция
Квартира 5 спален с лифтом, с видом на море, с гаражом
Тузла, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Представьте, что вы просыпаетесь, в то время как панорамы - это приглашение начать день с ун…
Цена по запросу
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