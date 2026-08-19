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Квартиры с видом на море в Тузле, Турция

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3 объекта найдено
Комната 3 комнаты в Тузла, Турция
Комната 3 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$184,000
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Комната 2 комнаты в Тузла, Турция
Комната 2 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$128,000
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Комната 4 комнаты в Тузла, Турция
Комната 4 комнаты
Тузла, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$572,000
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