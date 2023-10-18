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Таунхаусы в Трабзон, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Ortakoey, Турция
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,14 млн

Параметры недвижимости в Трабзон, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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