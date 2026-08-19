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Коммерческая недвижимость в Трабзоне, Турция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ортахисар, Турция
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ортахисар, Турция
Число комнат 28
Количество спален 28
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Отель на продажу в 3 км от аэропорта в Трабзоне, Ортахисар, Пелитли Отель расположен в район…
$3,55 млн
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