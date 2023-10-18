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Коммерческая недвижимость в Трабзон, Турция

2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Dolayli, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Dolayli, Турция
Площадь 356 м²
Рентабельная Коммерческая Недвижимость в Турции в Трабзоне. Коммерческая недвижимость с инве…
€257,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€181,000
Realting.com
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