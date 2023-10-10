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Виллы с видом на горы в Toroslar, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Sogucak, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Sogucak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла с Видом на Природу в Мерсине, Торослар Мерсин – крупный город в восточной части средиз…
€277,000
Realting.com
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