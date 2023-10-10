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Квартиры-студии с видом на горы в Toroslar, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
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€19,500
Realting.com
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