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Квартиры-студии в Toroslar, Турция

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3 объекта найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yalinayak, Турция
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 10
1+0 18250 Евро-50% первого взноса 1+1 31500 Евро-50% первого взноса Далее рассрочка бе…
€18,250
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ Это полноценная квартира площадью 41 м находящаяся рядом с средиземным морем…
€19,500
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