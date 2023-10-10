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Жильё с видом на горы в Toroslar, Турция

квартиры
61
31 объект найдено
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€60,000
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсин-Тече Этот комплекс, расположенный …
€39,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
Красивый жилой комплекс с просторными квартирами. Квартиры с просторной и современной план…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/12
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплекс с собственн…
€32,500
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/14
NSM-102804 Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию…
€50,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/15
ВОТ ОНА! Ваша Квартира в новом Комплексе !!!! 400 Метров до МОРЯ! Площадью 65 метров квад…
€26,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/8
Квартиры студии на берегу моря 1+0 и 1+1 и 2+1 и в крапинку! Только собирай в лукошко!!! …
€28,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€159,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€104,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€141,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 14
Готовые Квартиры с Качественным Интерьером в Мезитли, Тедже Мерсин – город с самой длинной б…
€127,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€185,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€141,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€85,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Sogucak, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Sogucak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла с Видом на Природу в Мерсине, Торослар Мерсин – крупный город в восточной части средиз…
€277,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/11
Это полноценная квартира площадью 43 м находящаяся на берегу средиземного моря!!!!! Новый…
€21,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/14
Спешим представить вам новый законченный комплекс!  Где виды завораживают, и вдохновение …
€71,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Спешите успеть, тихий дом и тихая гавань ЭРДЕМЛИ, 4 ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ                    …
€23,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/14
Проект новый от застройщика Цена входа 32.500 ЕВРО МЕРСИН, район Томюк До Средиземн…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€35,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 9/13
Спешу познакомить Вас с новым интересным свежим проектом с сочным лимонным названием!!!!!  …
€29,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/15
Новая резиденция в Томюке: Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфраструк…
€36,500
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Toroslar, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Toroslar, Турция
Комнаты 5
Площадь 192 м²
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя…
€401,752
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/14
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. Используются…
€73,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 12/12
Просторные новые квартиры в новом комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе в …
€59,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/10
СТАРТ ПРОДАЖ!  ЦЕНЫ «0» УРОВНЯ!  УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМИ!  ВСЕГО ГОД СТРОИТЕЛЬСТВА!  ИНВЕСТИЦИ…
€53,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 и 3+1 площадью от 100 до 135 кв.м. в комплексе из…
€223,000
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