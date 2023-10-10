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Квартиры с бассейном в Toroslar, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 12/12
Просторные новые квартиры в новом комплексе, планировкой 1+1 и 2+1 в строящемся комплексе в …
€59,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/10
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€53,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 2+1 и 3+1 площадью от 100 до 135 кв.м. в комплексе из…
€223,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает новые квартиры 1+1 площадью 51 кв.м. в комплексе из 12 этажей. Компл…
€73,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 12/12
"Zera Homes" предлагает на продажу 1+1 и 2+1 квартиры площадью от 50 до 79 кв.м. с видом на …
€75,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 14/14
"Zera Homes" предлагает новые квартиры в строящемся 14-этажном комплексе в районе Тедже, Мез…
€95,000
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