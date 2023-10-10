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Квартиры с видом на море в Toroslar, Турция

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35 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
Красивый жилой комплекс с просторными квартирами. Квартиры с просторной и современной план…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Toroslar, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/12
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплекс с собственн…
€32,500
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yalinayak, Турция
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/14
NSM-102804 Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию…
€50,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 7/11
Квартира в Тедже 2+1 с видом на море, с большой зеленой территорией, В квартире остается вся…
€92,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 6/15
ВОТ ОНА! Ваша Квартира в новом Комплексе !!!! 400 Метров до МОРЯ! Площадью 65 метров квад…
€26,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/8
Квартиры студии на берегу моря 1+0 и 1+1 и 2+1 и в крапинку! Только собирай в лукошко!!! …
€28,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 2 Спальнями в Жилом Комплексе с Бассейном и Охраной в Мерсине Мерсин — красивый с…
€83,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€98,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€73,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€159,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€104,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€98,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€73,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€79,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Комплексе с Аквапарком Рядом с Морем в Мерсине, Тедже Мерсин — один из важнейших …
€82,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 14
Квартиры с 1 Спальней, Подходящие для Инвестиций, в Мерсине, Тедже Мерсин является важным го…
€80,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Мерсине, Тедже. Квартиры в Мерсине расположены в 9-э…
€65,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€185,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€141,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€85,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€77,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€67,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/14
Спешим представить вам новый законченный комплекс!  Где виды завораживают, и вдохновение …
€71,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/14
Проект новый от застройщика Цена входа 32.500 ЕВРО МЕРСИН, район Томюк До Средиземн…
€65,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€35,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 9/13
Спешу познакомить Вас с новым интересным свежим проектом с сочным лимонным названием!!!!!  …
€29,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/15
Новая резиденция в Томюке: Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфраструк…
€36,500
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