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Квартиры с видом на море в Toroslar, Турция
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35 объектов найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
Красивый жилой комплекс с просторными квартирами. Квартиры с просторной и современной план…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
61 м²
2/12
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплекс с собственн…
€32,500
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Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yalinayak, Турция
2
1
41 м²
1/11
НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!! Успейте забронировать до повышения ЦЕН!!!! Это полноценная квартира п…
€19,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
2
1
60 м²
3/14
NSM-102804 Новый комплекс в Мезитли в районе Чешмели Представляем Вашему вниманию…
€50,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
3
2
100 м²
7/11
Квартира в Тедже 2+1 с видом на море, с большой зеленой территорией, В квартире остается вся…
€92,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
80 м²
6/15
ВОТ ОНА! Ваша Квартира в новом Комплексе !!!! 400 Метров до МОРЯ! Площадью 65 метров квад…
€26,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
60 м²
3/8
Квартиры студии на берегу моря 1+0 и 1+1 и 2+1 и в крапинку! Только собирай в лукошко!!! …
€28,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Toroslar, Турция
3
1
71 м²
14
Квартиры с 2 Спальнями в Жилом Комплексе с Бассейном и Охраной в Мерсине Мерсин — красивый с…
€83,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
75 м²
14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
45 м²
14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Мерсине Апартаменты находятся в Мерсине,…
€73,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
91 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
81 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже, с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа Стильн…
€104,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
100 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€98,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
65 м²
14
Квартиры в Мерсине, Тедже в Пешей Доступности от Главной Дороги и Моря Стильные и роскошные …
€73,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
77 м²
13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€79,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
56 м²
13
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мерсине, Турция…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
62 м²
14
Квартиры в Комплексе с Аквапарком Рядом с Морем в Мерсине, Тедже Мерсин — один из важнейших …
€82,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
67 м²
14
Квартиры с 1 Спальней, Подходящие для Инвестиций, в Мерсине, Тедже Мерсин является важным го…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
45 м²
9
Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Мерсине, Тедже. Квартиры в Мерсине расположены в 9-э…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
4
2
142 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
2
107 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€141,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
72 м²
13
Инвестиционные Квартиры в Тедже, Построенные из Качественных Материалов Мерсин располагается…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
3
1
70 м²
14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€77,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
2
1
55 м²
14
Квартиры в Мерсине в Центре Района Тедже с Инвестиционным Потенциалом Мерсин известен как же…
€67,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
65 м²
1/14
Спешим представить вам новый законченный комплекс! Где виды завораживают, и вдохновение …
€71,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
63 м²
5/14
Проект новый от застройщика Цена входа 32.500 ЕВРО МЕРСИН, район Томюк До Средиземн…
€65,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Yalinayak, Турция
1
1
43 м²
11
ДАТА НАЧАЛА: 25.08.2023 года ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2024 года Студии 43 М2 Общая площад…
€35,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
62 м²
9/13
Спешу познакомить Вас с новым интересным свежим проектом с сочным лимонным названием!!!!! …
€29,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
2
1
75 м²
1/15
Новая резиденция в Томюке: Рады Вам представить новую резиденцию с собственной инфраструк…
€36,500
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