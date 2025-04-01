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Квартиры с садом в Toroslar, Турция

однокомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 3 комнаты
Toroslar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, парковкой, зоной барбекю, Коджахасанлы, Мерсин, Турция Проект, …
$79,062
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Квартира 2 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 16
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция Резиденци…
$92,902
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Квартира 3 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 3 комнаты
Toroslar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
$174,768
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Квартира 2 комнаты в Toroslar, Турция
Квартира 2 комнаты
Toroslar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
$98,018
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