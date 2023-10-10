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Квартиры в новостройках в Torasan Mahallesi

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Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
186 м² 1 ванная
€1,675,980
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
59 м² 1 ванная
€179,143
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы
Каракокали, Турция
57 м² 1 ванная
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты
Merkez Mahallesi, Турция
106 м² 1 ванная
€1,089,785
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
416 м²
€4,439,841
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
160 м²
€214,715
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
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150 м² 1 ванная
€67,210
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
55 м²
€139,276
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