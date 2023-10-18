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Дуплексы в Tomtom Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tomtom Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Tomtom Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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