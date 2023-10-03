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Турция
Жилая
Текирдаг
Жильё с видом на горы в Текирдаг, Турция
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Параметры недвижимости в Текирдаг, Турция
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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