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Отели в Текирдаг, Турция

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1 объект найдено
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€770,000
Realting.com
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