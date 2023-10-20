ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Tarsus
Дома
Дома в Tarsus, Турция
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с Gartennutzung
Yaylali, Турция
2
1
€77,909
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
3
2
105 м²
1/3
Новые Квартиры в Дёшемеалты, Анталия, в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры Кварт…
€119,163
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фатих, Турция
4
1
145 м²
4/10
Ухоженная Квартира в Охраняемом Комплексе в Стамбуле, Фатих. Квартира в хорошем состоянии на…
€160,870
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с Meblirovannaya
Gazipasa, Турция
4
145 м²
3/3
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
€137,462
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Аланья, Турция
1
4
568 м²
2
ID AL 2039 OON44 Район: Аланья, Бекташ ОБЪЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АРЕНДЫ И ПРОЖ…
€1,47 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
1
1
70 м²
ПРОЕКТ. 72/28 УЧАСТОК СОСТОИТ ИЗ 5 БЛОКОВ A, B, C, D И E. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 26000 М2. О…
€81,032
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Yesilkoey, Турция
3
90 м²
7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€238,988
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yaylali, Турция
4
140 м²
5/5
Апартаменты с видом на море от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе…
€366,117
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Алания, Турция
5
2
200 м²
4
В продаже эксклюзивные виллы в новом проекте в экологически чистом районе Каргыджак. Совреме…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
2
1
31 м²
4
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в центре Алании. Помимо своего пр…
€162,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4
241 м²
Mirador Kartal - это совершенно новый проект, который позволит вам в полной мере насладиться…
€586,780
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
8
7
476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,32 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL