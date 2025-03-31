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Квартиры с террасой в Tarsus, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 2 комнаты
Tarsus, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерси…
$57,600
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Квартира 4 комнаты в Tarsus, Турция
Квартира 4 комнаты
Tarsus, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 15
Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция Жилой комплекс на …
$97,811
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Параметры недвижимости в Tarsus, Турция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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