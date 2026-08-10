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Квартиры с видом на горы в Султангази, Турция

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двухкомнатные
8
трехкомнатные
6
четырехкомнатные
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 3 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$401,045
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Квартира 5 комнат в Султангази, Турция
Квартира 5 комнат
Султангази, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$682,103
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Квартира 4 комнаты в Султангази, Турция
Квартира 4 комнаты
Султангази, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 10
Квартиры в крупном проекте в Стамбуле, Султангази Эти квартиры расположены в районе Султанга…
$539,902
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