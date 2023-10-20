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Дуплексы в Султанбейли, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Султанбейли, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Султанбейли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€418,000
Realting.com
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