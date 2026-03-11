Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Султанбейли, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Султанбейли, Турция
Квартира 4 комнаты
Султанбейли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 11
Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Тур…
$341,963
