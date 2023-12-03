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Коммерческая недвижимость в Suetluece Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
Готовая Коммерческая Недвижимость в Стамбуле, Бейоглу. Коммерческая недвижимость находится в…
€500,000
в месяц
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