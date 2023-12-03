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Квартиры в Suetluece Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€633,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€427,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 8
Светлые Квартиры с Видом на Золотой Рог в Стамбуле. Недвижимость находится в нескольких мину…
€264,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Suetluece Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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