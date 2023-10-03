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Квартиры-студии возле озера в Турции

Средиземноморский регион
43
Мерсин
23
Анталья
20
Sekerhane Mahallesi
10
Аланья
10
Мраморноморский регион
4
Toroslar
3
Стамбул
3
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Параметры недвижимости в Турции

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