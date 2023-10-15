Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Юго-Восточная Анатолия
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Юго-Восточная Анатолия, Турция

Диярбакыр
5
Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Yokuslu, Турция
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Yokuslu, Турция
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в уютном жилом комплексе с инфраструктурой. …
€162,500

Типы недвижимости в Юго-Восточная Анатолия

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Юго-Восточная Анатолия, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти