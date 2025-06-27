Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сивас
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Сивасе, Турция

1 объект найдено
Дом в Kadriye, Турция
Дом
Kadriye, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Откройте для себя виллы премиум-отеля в самом сердце Кадрие, Анталия - район, известный свои…
$871,896
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сивасе, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти