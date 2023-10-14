Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Шишли

Жильё с бассейном в Шишли, Турция

квартиры
44
дома
6
10 объектов найдено
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Шишли, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 40
Элитный комплекс в Шишли Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собственной …
€684,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Этаж 35/35
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€1,36 млн
Квартира 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 196 м²
Этаж 40/40
Шикарная квартира 3+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джу…
€1,75 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 30/30
Квартира 2+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€1,29 млн
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Этаж 30/30
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€946,100
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 87 м²
Этаж 20/20
Квартира 1+1 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, ДжумхуриетИН…
€599,500
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
€379,400
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном в Шишли, Турция
Квартира 1 комната с лифтом, с видом на море, с бассейном
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Квартира студия 1+0 в новом небоскребе в сердце Стамбула в ШишлиРайон: Стамбул, Шишли, Джумх…
€360,700
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Роскошный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, …
€899,300
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, в Мрам…
€428,600
Realting.com
Перейти