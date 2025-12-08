Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Шишли
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Шишли, Турция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 19/50
Квартира с 1 спальней в аренду в комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence, Шишли, Стамбул Сд…
$1,412
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 20/50
Квартира с видом на город в Стамбуле в жилом комплексе Sinpaş Queen Bomonti Residence Предла…
$1,412
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти