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Дуплексы с бассейном в Шишли, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 7/7
Роскошный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамбуле, …
€899,300
Realting.com
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