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Дуплексы с видом на море в Шишли, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Шишли, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Шишли, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€8,29 млн
Realting.com
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