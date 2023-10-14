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Коммерческая недвижимость с бассейном в Шишли, Турция

офисы
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1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
€431,900
Realting.com
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