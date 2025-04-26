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Квартиры с террасой в Шишли, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с панорамным видом на город в центре делового района Шишли, Стамбул, …
$522,205
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Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 54
Высотная резиденция с бассейнами, зеленой зоной и рестораном рядом с центром Стамбула, Турци…
$515,466
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Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 44
Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами,…
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 231 м²
Количество этажей 8
Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция Предлаг…
$1,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 48
Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в попул…
$1,44 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 10
Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турц…
$4,19 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 2
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$2,31 млн
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Квартира 3 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 3 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 22
Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция П…
$2,30 млн
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