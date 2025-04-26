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Квартиры около гольф-клуба в Шишли, Турция

однокомнатные
43
двухкомнатные
34
трехкомнатные
30
четырехкомнатные
12
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 2
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$2,31 млн
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