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Квартиры с гаражом в Шишли, Турция

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 4 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 5/10
3 Bedrooms apartment For sale in Istanbul Şişli with luxurious finishes in Şişli. It is sit…
$2,22 млн
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/6
Роскошь на самой центральной улице Стамбула Под комплексом Lotus Nisantasi находится торг…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Этаж 2
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$2,31 млн
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Квартира 2 комнаты в Шишли, Турция
Квартира 2 комнаты
Шишли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 30/54
Квартира с видом на Босфор в Сисли, Стамбул   Проект представляет собой башни-близнецы…
Цена по запросу
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