Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Sincan
  5. Дуплексы

Дуплексы в Sincan, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Алания, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Новый проект только начал свое строительство на первой береговой линии в районе Кестель.  Ко…
€209,000
Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
1
€307,634
Квартира в Черноморский регион, Турция
Квартира
Черноморский регион, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект является одним из лучших растущих проектов в сфере недвижимости на Кип…
€68,116
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Город и Природу в Оба, Аланья, Турция, в Проекте Отельного Типа Квартиры…
€313,065
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Elektrogenerator, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Elektrogenerator, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4
Представляем меблированную квартиру планировки 1+1, расположенную на 4 этаже в комплексе рай…
€115,500
Квартира в большом городе в Турция
Квартира в большом городе
Турция
Площадь 161 м²
Vier Istanbul, возвышающийся в Умрание, новом центре инвестиций, предоставляет вам все преим…
€1,47 млн
Квартира 3 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 3 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Томюке Рады вам представить качественные апартаменты в новом комплексе со …
€121,000
Квартира 2 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Cloud Nine Residence Project - это проект смешанной концепции, расположенный недалеко от ста…
€1,03 млн
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кадыкёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 22
Новая элитная резиденция в Кадыкёй Рады Вам представить новую элитную резиденцию с со…
€327,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Квартира 2+1 с отдельной кухней и отличным ремонтом у моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья…
€89,110
Квартира 2 комнаты в Турция
Квартира 2 комнаты
Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Прекрасная квартира на продажу в живописном городе Анталья, расположенная в привлекательном …
€165,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
Замечательная Квартира 2+1 в KESTEL у моряРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: …
€203,752

Параметры недвижимости в Sincan, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти