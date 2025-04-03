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Квартиры с садом в Sincan, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sincan, Турция
Квартира 3 комнаты
Sincan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
$249,803
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Параметры недвижимости в Sincan, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов